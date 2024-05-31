Популярную у туристов Анапу лишили статуса города-курорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Анапа стала городом в декабре 1846 года в соответствии с указом царя Николая I. Через 20 лет, в 1866 году, ей присвоили статус курорта.

Однако в соответствии с действующим федеральным законодательством, в городском округе не менее двух третей населения должна проживать на территории градообразующего поселения; территория входящих в округ поселков и участков, предназначенных для развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры, не может превышать в два и более раза площадь территории градообразующего поселения; плотность населения городского округа должна в пять и более раз превышать среднюю плотность населения в Российской Федерации.

Если городской округ не соответствует хотя бы одному из этих критериев, его статус понижают до муниципального. Анапа не «проходила» по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов, входящих в состав города.

Поэтому депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли закон о приведении ситуации в соответствие с федеральным законодательством и наделении Анапы статусом муниципального округа.

Теперь в местном бюджете будет оставаться чуть больше налогов, изменится и объем субсидий из регионального бюджета.

Власти заверяют, что на туристической отрасли изменение статуса не отразится.

Анапа, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube