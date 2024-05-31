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Пятница, 31 мая 2024, 16:56 мск

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В Крыму резко возросло нарушений, связанных с мигрантами

В Крыму с начала 2024 года выявили в 2,5 раз больше нарушений, связанных с мигрантами, чем в прошлом году. Выросло и число выдворенных иностранцев. Об этом заявил врио начальника Управления по вопросам миграции МВД по Крыму, полковник полиции Александр Пальченко.

Как уже сообщал «Новый День», глава РК Сергей Аксенов в середине апреля запретил привлекать иностранных граждан к работе по 35 видам экономической деятельности. В их числе торговля, обращение с ТКО, образование и культура, общественный транспорт.

В итоге сейчас в Крыму легально находятся всего 3 тысячи мигрантов.
Вместе с тем, в Крыму отмечается нехватка обладателей рабочих профессий – в первую очередь, в сельском хозяйстве, строительной сфере, а также неквалифицированных сотрудников – то есть там, где обычно работают мигранты.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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