В России могут подорожать «природные» туры

В России могут существенно подорожать «природные» туры, подразумевающие активный отдых, а именно походы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство РФ разработало проект постановления, определяющего предельные размеры платы за проведение аттестации и подтверждение квалификации инструкторов-проводников.

Согласно документу, опубликованному на портале egulation.gov.com, аттестация инструктора-проводника для водных, подводных, горных, альпинистских, пешеходных, лыжных и спелеологических маршрутов 1 категории обойдется в 50 тысяч рублей. Каждая последующая категория будет на 10 тысяч рублей дороже.

«Мало того, что приходится платить от 47 тыс до 60 тыс руб за обучение каждого инструктора, так теперь еще нужно будет выкладывать от 50 тыс руб за их аттестацию плюс оплачивать командировочные расходы членам аттестационной комиссии. Затраты на одного проводника составят не менее 150 тыс руб», – цитирует Turdom.ru одного из туроператоров. Представитель отрасли отмечает, что эти издержки придется компенсировать за счет клиентов, повышая стоимость туров. При этом часть официальных организаторов может уйти в тень, что негативно скажется на безопасности туристических маршрутов.

Напомним, законодательные изменения в части регулирования деятельности инструкторов-проводников вводятся с 1 июня. На м первом этапе вступает в силу правительственное распоряжение, утверждающее перечень организаций, уполномоченных проводить аттестацию инструкторов-проводников. До 1 июля туроператоры обязаны отправить в эти организации списки своих действующих, ранее аттестованных инструкторов.

Полную аттестацию по новым правилам проводники должны пройти до октября 2026 года.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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