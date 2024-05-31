На Украине резко возрастет стоимость электроэнергии для населения

С 1 июня на Украине повышается стоимость электроэнергии для населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тариф поднимается с 2,64 гривны за кВтчас до 4,32 гривны. То есть, плата повысится сразу на 60%.

При этом правительство отказалось от дифференцирования тарифа по уровню потребления (предполагалось не повышать цены для тех, кто расходует менее 100 кВт в месяц): повышение будет одинаковым для всех.

Новый тариф будет действовать до 1 мая 2025 года.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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