Минздраву Крыма назначили нового руководителя

У министерства здравоохранения Крыма появился новый руководитель.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий глава ведомства Константин Скорупский ушел в отставку в середине мая, так как не смог решить проблемы с поставками лекарств. Теперь министерство возглавит его первый заместитель.

Соответствующий приказ подписал глава РК Сергей Аксенов.

«Возложить временно исполнение обязанностей министра здравоохранения Республики Крым на Растригину Ольгу Владимировну, первого заместителя министра здравоохранения Республики Крым», – говорится в документе.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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