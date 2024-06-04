New York Times: Американские и украинские приоритеты расходятся

Белый дом не готов удовлетворить требования Киева на более широкое вовлечение США в конфликт с Россией. «Американские и украинские приоритеты расходятся», – пишет New York Times, ссылаясь на советников президента Джо Байдена, поделившихся с изданием своим частным мнением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в публикации отмечается, что Байден с трудом управляет «двумя самыми сложными союзниками Америки: президентом Владимиром Зеленским на Украине и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху».

В Белом доме обеспокоены тем, что ситуация может дойти до применения ядерного оружия, если Украина продолжит сбрасывать бомбы и ракеты американского производства на российскую территорию.

Президент Зеленский называет «ядерные опасения» чрезмерными и продолжает говорить о полной победе Украины, однако в Вашингтоне его оптимизма не разделяют, не понимают, как именно может выглядеть «приемлемый финал» конфликта между Киевом и Москвой и не готовы удовлетворять все требования Зеленского:

«На данный момент Украине уже нечего терять от эскалации отношений с Россией. А господину Байдену есть, что терять», – цитирует издание своих собеседников.

Вашингтон, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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