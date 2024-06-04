Нерезиденты: в Севастополе собираются ввести «дискриминацию» по месту регистрации

В Севастополе собираются увеличить плату за проезд в общественном транспорте для всех, не зарегистрированных в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос повышения стоимости проезда для нерезидентов – туристов и тех, у кого, как говорили раньше, нет прописки, обсуждали накануне на заседании правительства Севастополя.

Вице-губернатор Павел Иено сообщил, что действующий сейчас тариф примерно в 2 раза ниже экономически обоснованного и из городского бюджета приходится доплачивать примерно 50% расходов транспортников на перевозку пассажиров.

«И в том числе, у нас нет разницы – и за нерезидентов тоже?» – уточнил губернатор Михаил Развожаев.

«Да, – ответил Иено. – Общественный транспорт разделить на резидентов и нерезидентов невозможно».

«Всё возможно сейчас с цифровыми технологиями, к которым мы движемся. Потому что всё-таки это начинается уже несправедливым быть. Понятно, что сейчас туристический поток снижен, но за счёт города оплачивать 50% проезда туристам – не очень правильно, – цитирует Развожаева НТС. – Это должно быть источником прибыли для бюджета, а не источником расходов постоянных. Поэтому давайте в этом направлении думайте».

Отметим, что эксперты транспортной сферы неоднократно заявляли: общественный транспорт априори не может быть прибыльным – это дорогая социально-значимая услуга, такая же как больницы, школы и другие социальные учреждения. В наиболее развитых странах окупаемость общественного транспорта не превышает 50%. Зато эта социальная услуга приносит огромный косвенный мультипликативный доход, многократно перекрывая любые вложения.

Конечно, можно было простить губернатору Развожаеву непонимание этого нюанса, ведь он получил не экономическое, а историческое образование. Правда, историки должны отслеживать экономические процессы и уметь связывать причины и следствия. Да и потом он обучался в Высшей школы государственного управления РАНХиГС, а последние 15 лет работал на руководящих должностях в администрациях различных регионов. Так что он просто не может совсем не разбираться и в экономике вообще, и в экономике транспорта в частности. Поэтому его высказывание выглядит более чем странно.

Разве что губернатор таким способом решил повысить свою популярность у горожан накануне выборов, но его полномочия истекают только осенью 2025 года. Не собирается же он более года «мусолить» тему разной стоимости проезда – это только вызовет раздражение у горожан, поверивших в такую «заботу».

Если же идею разной стоимости проезда для резидентов и нерезидентов в Севастополе все-таки внедрят, то любопытно будет посмотреть, каким образом. Например, есть карты москвичей и петербуржцев, но эти схемы вряд ли подойдут для поставленной Развожаевым задачи. В северной столице «Единую карту петербуржца» может получить любой гражданин РФ, не зависимо от места регистрации. А в Москве «Карта москвича» выдается только пенсионерам, инвалидам, учащимся и еще ряду категорий льготников – таким образом город упростил себе процесс предоставления льгот.

Кстати, согласно официальным данным, число зарегистрированных в Севастополе горожан на сегодняшний день составляет около 560 тысяч человек, а реально живущих в городе – более 700 тысяч. То есть, более 20% севастопольцев, которые работают в городе, платят здесь налоги и тратят заработанные деньги, создавая тот самый мультипликативный доход, господин губернатор решил наказать рублем за то, что у них нет севастопольской прописки. А вместе с ними и 250 тысяч туристов (данные 2023 года), и без того оставляющих в городе немалые деньги за небезупречный сервис.

Экономический эффект от подобного решения буде мизерный и уж точно не сделает общественный транспорт Севастополя не то что прибыльным – даже безубыточным. Зато губернатор привлечет к своей персоне всероссийское внимание.



Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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