В Крыму впервые вынесли приговор за конфиденциальное сотрудничество с СБУ

В Крыму впервые вынесли приговор за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина приехал в Крым в 2010 году из Волынской области Украины. Он получил гражданство РФ, но открыто заявлял о ненависти к России.

В 2022 году мужчина вместе с приятелем по собственной инициативе начали сотрудничать с представителем СБУ, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове. Кроме того, по информации ФСБ, они предложили свои услуги по фото и видеосъемке объектов Вооруженных сил Российской Федерации, а также выразили готовность совершать диверсии и террористические акты на военных объектах полуострова.

Их задержали в июне 2023 года. Были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, последующим ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

В ближайшее время будет вынесен приговор в отношении второго задержанного.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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