На Украине раскрыли масштабную сеть «черных трансплантологов»: органы забирались у больных и раненых, процесс курировали члены правительства Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступная группа состояла из 11 человек, в нее, по данным правоохранительных органов, входил экс-заместитель министра здравоохранения Украины, имя которого не разглашается, врачи Центральной киевской больницы и ряда других клиник.

Органы (а также их отдельные части) извлекали у людей, находившихся в беспомощном состоянии – больных или раненных – с последующей продажей. Всем участникам преступной группы сообщили о подозрении по трем статьям уголовного кодекса. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ряд экспертов полагают, что с нелегальной продажей раненых солдат ВСУ может быть связан и действующий министр здравоохранения Украины, и другие члены правительства страны.

Пресса же отмечает, что тема «черной трансплантологии» на Украине обострилась еще после «майдана»: после ожесточенных боев в Донбассе в 2014 году неоднократно сообщалось об обнаружении на подконтрольной Украине территориях тел с подозрительно отсутствующими органами. При этом сотрудники миссий ОБСЕ и ООН закрывали на все глаза и не давали скандалам разгореться.

А в начале 2022 года Верховная рада приняла закон, отменяющий обязательное письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию, заверенное наториусом.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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