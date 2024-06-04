В Крыму выросли цены на аренду туристического жилья

Крым остается в числе лидеров по бронированию туров на лето, в очередной раз занимая второе место. Правда, у занимающего первое место Краснодарского края показатели в разы выше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на кубанские курорты наступившим летом, по данным АТОР, пришлось 64% всех бронирований по России. На крымские – 10% организованных туристов.

У некоторых туроператоров Крым оказался на третьем месте, пропустив вперед Кавказские Минеральные Воды.

Тем не менее, спрос на отдых в Крыму есть, и, пользуясь этим, ряд владельцев мест размещения подняли цены на 10% – 15%.

Самое дорогое жилье, как всегда, на ЮБК – в Ялте и Алуште. Из ялтинских курортных поселков лидером по стоимости краткосрочной аренды стала Алупка.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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