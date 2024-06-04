В крымском парке требуют, чтобы туристы заплатили за аппарат, в который затянуло пальцы их ребенка

В Бахчисарайском парке «Крым в миниатюре на ладони» пальцы шестилетнего ребенка затянуло в аппарате для выдачи корма. Администрация парка требует, чтобы семья оплатили испорченное оборудование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ребенок гулял с родителями, они решили купить корм для зверей. Мальчик решил, что аппарат выдал не полную порцию. Он засунул руку в отсек для выдачи корма, и механизм затянул два его пальца. Ребенок закричал.

«Семья подняла панику, отец стал бить аппарат ногами, – цитирует telegram-канал «Mash на волне» директора парка Виктор Жиленко. – По словам руководителя, скорая не обнаружила у ребенка серьезных травм. По итогу – только ушиб. Теперь родителей просят возместить ущерб».

Ущерб оценен в 100 тысяч рублей.

Бахчисарай, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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