На трассе Симферополь – Ялта провалилось дорожное полотно

На трассе Симферополь – Алушта – Ялта провалилось дорожное полотно.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве транспорта РК проблему выявили накануне вечером. Глубокая яма образовалась на 169 км трассы на границе проезжей части и обочины. Попавший в нее колесом автомобиль мог получить серьезные повреждения либо резко изменить траекторию движения и спровоцировать ДТП.

В ведомстве считают, что провал образовался из-за того, что основание дороги размыло грунтовыми водами. Работы на аварийном участке велись всю ночь. В настоящий момент дорога восстановлена.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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