В Севастополе однокомнатные квартиры стали дороже двухкомнатных

В Севастополе однокомнатные квартиры обогнали по стоимости двухкомнатные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год – с июня 2023 по июнь 2024 – квадратный метр в городских новостройках подорожал на 24,33%, и сейчас его средняя цена составляет 197 тыс рублей. Наиболее дорогой метр зафиксирован в Ленинском районе – более 204 тыс рублей; самый дешевый – около 163,5 тыс – в Нахимовском.

При этом в городе обозначилась любопытная тенденция: новые однушки стоят дороже двушек.

«Однокомнатные квартиры в севастопольских новостройках в среднем стоят 14 млн 146 тыс рублей. Тогда так двухкомнатные в среднем продаются по 12 млн рублей (и опять в зависимости от района города). – пишет telegram-канал «Бизнес Крым». – Трехкомнатные в среднем продаются за 24 млн 983 рублей».

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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