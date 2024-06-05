Кому 13 млн: в Крыму оценивать памятники культуры будет посредник широкого профиля

В Крыму из республиканского бюджета выделили более 13 млн рублей производителю стройматериалов, чтобы тот оценил состояние памятников архитектуры. Это следует из распоряжения главы РК Сергея Аксенова.

«Определить индивидуального предпринимателя Потрясаеву Ульяну Александровну единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия на объекте: «Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия с составлением акта технического состояния (1 этап)», – говорится в документе.

Цена контракта, который должен быть исполнен до 30 октября 2024 года, составляет 13 млн 318 тыс рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ульяна Потрясаева зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в марте 2021 года и является специалистом широкого профиля. Она может производить стройматериалы, оказывать почтовые и курьерские услуги, упаковывать товары, торговать в интернете, продавать лесоматериалы, ороагизовать рекламное агентство и так далее.

Основным видом ее деятельности заявлено «предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе». То есть, она не сама производит оценку, а ищет того, кто может это сделать. Почему Аксенов решил выделить бюджетные миллионы посреднику, а не специалисту, не уточняется.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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