В Крыму установлен новый температурный рекорд

В Симферополе установлен новый температурный рекорд.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 4 июня столбики термометров в крымской столице поднялись до плюс 33,6 градуса Цельсия. Это абсолютный максимум 4 июня за весь период наблюдений.
Предыдущий рекорд – плюс 33 градуса был зафиксирован в 1975 году. А самым холодным этот день был в 1933 году, когда воздух днем прогрелся всего до плюс 3,1 градуса.
Напомним, до конца рабочей недели в отдельных частях полуострова ожидается аномальная жара – на 7 градусов выше климатической нормы.
Симферополь, Лиана Макоба
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