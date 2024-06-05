Предприятия рыбохозяйственного комплекса Черного и Азовского морей получат господдержку

Правительство поддержит предприятия рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в Черном и Азовском морях. Соответсвующие в госпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на господдержку и частичное покрытие операционных расходов организации рыбохозяйственного комплекса в федеральном бюджете на ближайшие 3 года предусмотрено около 1 млрд рублей. Субсидии будут предоставляться рыболовным предприятиям, работающим:

• в Крыму,

• Краснодарском крае,

• Севастополе,

• ДНР,

• Ростовской области,

• Запорожской области,

• Херсонской области.

Средства господдержки должны направляться на компенсацию части затрат на оплату труда работников и социальные отчисления.

Размер возмещения составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой или произведенной за предыдущие 3 года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.

Москва, Игорь Юров

© 2024, РИА «Новый День»

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