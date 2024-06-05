В Крыму накрыли нарколабораторию: производство мефедрона организовали в

поселке Гвардейское под Симферополем.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ по Крыму и Севастополю, одним из организаторов оказался безработный симферополец, второй приехал из Волгограда.

Они сняли квартиру в поселке, сырье для производства покупали в даркнете, через «темную сеть» наладили и сбыт.

В импровизированной лаборатории сотрудники ФСБ обнаружили килограмм сильнодействующего наркотика и оборудование для его производства: многочисленные колбы и реторты, вакуумный насос, магнитные размешиватели.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Мужчины отправлены под арест, им грозит пожизненное заключение.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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