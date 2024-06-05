В Севастополе напали на бригаду скорой помощи, приехавшей на вызов.
Как сообщили РИА «Новый День» в управлении вневедомственной охраны Росгвардии, медиков вызвали в один из частных домов Балаклавского района.
Семья – женщина, ее сожитель и сын выпивали – сначала дружно, потом у них случился конфликт, перешедший в поножовщину. Поэтому и пришлось вызывать «скорую».
Когда бригада приехала по указанному адресу, из дома выбежал сильно пьяный мужчина. Он вел себя агрессивно, пытался разбить лобовое стекло автомобиля, а потом принялся вырывать боковую дверь медицинского автомобиля. При этом мужчина нецензурно выражался и угрожал медикам. Поэтому пришлось вызывать Росгвардию.
Когда подъехали представители ведомства, нападавший усилил поток нецензурной брани и начал сыпать проклятиями. Правда, это не помогло: росгвардейцы задержали дебошира и передали его сотрудникам полиции.
Как оказалось, буйствовал 25-летний севастополец, уже имевший судимость.
Севастополь, Олег Яковенко
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