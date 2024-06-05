Просто бизнес: кто завалит Крым минеральной ватой

В Крыму с помпой анонсировали глобальный инвестиционный проект – завод по производству минеральной ваты.

Крымские чиновники попытались подать эту новость максимально оптимистично: по их словам, крымчан в связи с этим проектом ждет сплошная выгода. Среди главных плюсов: значительное снижение популярного утеплителя, ранее завозимого с материка, и новые рабочие места. О минусах в виде большой энергозатратности производства, достаточно высокой нагрузки на окружающую среды и риски для обитателей домов, утепленных минватой, предпочли не упоминать. Зато подчеркивали государственную поддержку:

«Объем инвестиций в рамках реализации проекта составит 950 миллионов рублей. Отмечу, что строительство ведется благодаря льготному кредиту, предоставленному Фондом развития промышленности России», – заявил министр промышленной политики Республики Крым Анушаван Агаджанян. Кому так повезло с льготным кредитом, чиновник не уточнил. И понятно почему.

Строить завод на льготные федеральные деньги будет ООО «Таврический завод минеральной ваты», зарегистрированное 4 декабря 2023 года. Учредителями этого ООО являются:

Константинов Владимир Андреевич (размер доли – 30%, номинальная стоимость – 6 млн рублей),

Кабанов Константин Евгеньевич (размер доли 50%, номинальная стоимость – 10 млн рублей),

ООО «Партнер Инвест Крым» (размер доли 20%, номинальная стоимость – 4 млн рублей).

А учредителями ООО «Партнер Инвест Крым», в свою очередь, являются Константинов Владимир Андреевич и Константинова Екатерина Владимировна.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube