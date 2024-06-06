В Крыму продлен запрет на вход и въезд в леса

В Крыму продлили запрет на посещение лесов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения на вход и въезд в лесные массивы начали действовать с 25 апреля для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
Отдельно был наложен запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ и любых действий с использованием открытого огня в лесах и прилегающих к ним территориях.
С сегодняшнего дня все эти ограничения продлены еще на 3 недели – до 26 июня включительно.
Отметим, что на полуострове объявлено экстренное предупреждение на 7-11 июня в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Особенно это актуально для восточных, центральных и южных районов РК, а также Севастополя.
Симферополь, Олег Яковенко
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