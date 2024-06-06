Вынесен приговор крымским язычникам, пытавшимся взорвать православный храм

Южный окружной военный суд вынес приговор двум крымчанам, пытавшимся взорвать храм.
Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю, мужчины – граждане России – причисляют себя к неоязычникам и сторонникам одной из ультраправых националистических организаций Украины.
В 2022 году они приобрели аммиачную селитру и алюминиевый порошок, из которых сделали смесевое бризантное взрывчатое вещество. Потом купили электродетонатор, чтобы изготовить взрывное устройство.
Для совершения теракта они выбрали храм Иконы Божией Матери в поселке Аэрофлотский под Симферополем. Осуществить задуманное не успели: в феврале 2022 года их задержали.
Суд признал их виновными и приговорили к 14 и 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Отметим, что в феврале 2022 года сообщалось, что задержано 6 участников группы, но о судьбе остальных пока не сообщается.
Симферополь, Мирослава Мельник
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