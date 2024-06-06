В Ялте владелец отеля пригрозил взорвать соседнюю стройку

А Ялте владелец мини-гостиницы пригрозил взорвать соседнюю стройку из-за шума.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на объявленный администрацией города запрет на строительные работы до конца туристического сезона, «заморозились» далеко не все стройплощадки. Когда на постоянный шум начали жаловаться постояльцы мини-отеля, владельцы позвонили в службу 112 и попросили принять меры.

Когда реакции не последовало, хозяин отеля позвонил в дежурную часть полиции и заявил, что взорвет ненавистную стройку, если полиция не вмешается.

Правоохранители вмешались немедленно: «Полиция прибыла сразу – искать телефонного «террориста». Он встретил сотрудников не слишком гостеприимно: развязался конфликт. Хозяин гостишки несколько раз ударил полицейского, после чего его задержали и составили административку», – пишет telegram-канал «Mash на волне». Стройка продолжается.

Напомним, в запрете на строительные работы, озвученном главой Ялты на прошлой неделе, так много исключений, что рассчитывать на тишину в курортной столице Крыма не приходится.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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