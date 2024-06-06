Административные волны: Новик «уплыл» из «Воды Крыма», но не «всплыл» в МинЖКХ

В Крыму назначили нового руководителя ГУП РК «Вода Крыма». Ситуация любопытная.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это место занял Андрей Кузнецов, до сегодняшнего дня управлявший филиалом предприятия в Евпатории, где в конце мая неделю не было воды: местное подразделение «Воды Крыма» никак не могло починить водопровод.

Место руководителя ГУП стало свободно после отставки министра ЖКХ РК. Глава Крыма Сергей Аксенов тогда заявил, что новым министром станет возглавляющий «Воду Крыма» Максим Новик. А премьер-министр РК Юрий Гоцанюк на следующий день представил Новика в новом качестве на заседании республиканского правительства.

Однако в тот же день Аксенов подписал распоряжение о назначении врио министра ЖКХ Оксаны Механичевой. А документ о назначении Новика до сих пор не появился. Да и на сайте ведомства среди руководителей он не упоминается.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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