В Крыму не знают? Губернатор Запорожской области заявил о создании Новороссии

Новый федеральный округ на юге России будет создан в ближайшее время. Об этом сегодня заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в состав нового округа должны войти пять регионов:

«Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», – цитирует Балицкого РИА Новости.

По его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне. Округ может получить название «Новороссия».

В Крыму заявление Балицкого комментировать отказались:

«Коллеги, просим по поводу заявления Балицкого обращаться в пресс-службу губернатора Запорожской области. Мы так же, как и вы, прочли это заявление на новостных лентах. Комментариев не будет», – сообщил советник главы РК Олег Крючков.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube