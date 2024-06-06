В Крыму образовался дефицит пентхаусов

В Крыму отмечают дефицит пентхаусов и апартаментов площадью свыше 100 квадратных метров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спрос на такой вид жилья с начала текущего года вырос на 40%. Многие покупатели заявляют о готовности приобрести сразу несколько лотов. Однако застройщики продавать подобную недвижимость отказываются, даже если она есть в наличии: сейчас на полуострове предлагают лишь несколько позиций.

По данным Golden Brown Group, застройщики более благоприятной конъюнктуры, чтобы поднять цены, а держать паузу им позволяет проектное финансирование.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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