Мошенники начали активно вовлекать в преступные схемы крымских детей

Мошенники все чаще начали вовлекать в преступные схемы крымских детей: за 5 – 10 тысяч рублей им предлагают забрать деньги в определенном месте и перечислить их на определенный счет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чаще всего объявления о подобной «работе» размещаются в социальных сетях. Рекламодатель уверяет, что все легально. Тем, кто откликнулся, обещают официальное трудоустройство, но требуют соблюдать конспирацию – называться вымышленными именами, ничего никому не рассказывать и так далее.

Как правило, подростки понимают, что ввязались во вчто-то нехорошее, особенно, когда приезжают по указанному адресу и видят там взволнованных пожилых людей. Однако соблазн получить деньги оказывается велик. К тому же, тех, кто решил отказаться, запугивают.

В текущем году за участие в преступных схемах в Севастополе задержали 6 несовершеннолетних, 3 из них – 12, 13 и 17 лет – за последнюю неделю.

Есть подобные факты и в Крыму.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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