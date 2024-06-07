СК начал расследование по факту лишения крымчанина жизненно важного лекарства

Крымчане продолжают заявлять о проблемах с лекарствами.

В наиболее сложной ситуации оказываются страдающие орфанными (редкими) заболеваниями: жизненно важные для них лекарства очень дороги и производятся небольшими партиями. Поэтому, согласно федеральному законодательству, закупать их должны за счет региональных бюджетов. В Крыму с этим большие проблемы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2015 году у 16-летнего крымчанина выявили редкую наследственную болезнь Ниманна-Пика (тип С). Эта патология приводит к поражению ЖКТ, нарушению когнитивных и двигательных способностей.

Чтобы болезнь не прогрессировала, необходимо ежедневно принимать специальный препарат. Сначала юноше выписали швейцарской лекарство. Но в 2022 году его поставки в Россию прекратились. Тогда молодому человеку назначили российский дженерик. Но в феврале 2023 года начались перебои с поставками и этого препарата. Состояние крымчанина резко ухудшилось, тогда его мать смогла добиться, чтобы лекарство закупили.

Но через год история повторилась. Молодой человек уже три месяца не получает препарат.

«Была третья группа инвалидности – сейчас уже вторая. У семьи одна надежда – на Минздрав. А там – то бюджет сократили, то тендеры не состоялись, то препарат в дефектуре, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – В Минздраве ответили, что закупки в этом году дважды сорвались: не было заявок на участие». Единственное, что смогли предложить чиновники – госпитализировать крымчанина.

Ситуацией заинтересовался Следственный комитет РФ: «В ходе расследования будут установлены обстоятельства ограничения поставок лекарства и возможного наступления в связи с этим негативных последствий для состояния здоровья молодого человека», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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