Глава Крыма легализировал нового министра ЖКХ

Глава Крыма Сергей Аксенов, наконец, легализовал Максима Новика в качестве республиканского министра ЖКХ.

Как уже сообщал «Новый День», прежний глава ведомства Сергей Донец ушел в отставку 30 мая. Тогда Сергей Аксенов заявил, что новым министром станет возглавляющий «Воду Крыма» Максим Новик. А премьер-министр РК Юрий Гоцанюк на следующий день представил Новика в новом качестве на заседании республиканского правительства.

Однако в тот же день Аксенов подписал распоряжение о назначении врио министра ЖКХ Оксаны Механичевой. Документ о назначении Новика появился только сегодня:

«Назначить Новика Максима Владимировича на государственную должность, замещаемую на профессиональной основе, – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», – говорится в указе главы Крыма.

Отметим, что до 2020 года карьера Новика была связана со строительством, даже в ГУП «Вода Крыма» он появился в 2018 году в качестве заместителя генерального директора по строительству. В министерстве ЖКХ Новик тоже уже работал – в 2021 году в течение 1 месяца занимал пост первого заместителя министра.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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