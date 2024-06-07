В Керчи семь месяцев не могут починить поврежденную коммунальщиками крышу, пришлось вмешаться СК

Обитатели одного из многоквартирных домов Керчи седьмой месяц живут с разрушенным потолком и поврежденной крышей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о доме №27 на улице Клинковского.

Все началось с того, что во время ноябрьского «шторма века» на здание упал тополь. Коммунальщики, срезая ветки, бросали их на крышу. Шифер проломился.

В одной из квартир потек потолок, из-за сырости разрослась плесень. В администрации заверили: все приведут в порядок в течение месяца, но потом отложили до июня. Правда, до сих пор ничего не сделали.

«Директор УК «Новый город» рассказал, что коммунальщики повредили около 60% крыши. А они залатали, как смогли: крупные дыры, чтобы не текло сильно. На большее не хватило денег – не все жильцы исправно платят. Нужен капитальный ремонт, чтобы заменить весь шифер. А он запланирован только на 2030 год. Администрация оперативно прокомментировать не смогла», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

Зато ситуацию прокомментировали в Следственном комитете РФ:

«В социальных сетях получила распространение информация о том, что коммунальными службами не принимается мер к проведению капитального ремонта многоквартирного дома в Керчи, поврежденного во время шторма. Граждане вынуждены проживать в ненадлежащих условиях. По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка», – сообщили в ведомстве.

Керчь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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