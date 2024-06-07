Суд постановил взыскать с Украины несколько триллионов рублей за энергоблокаду Крыма

Арбитражный суд Республики Крым полностью удовлетворил исковые требования властей Крыма по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 6 октября 2015 года была подорвана одна из высоковольтных опор в Херсонской области, по которой осуществлялась подача электроэнергии в Крым. Через две недели вывели из строя еще одну опору, в конце ноября – еще две. Полуостров оказался практически полностью обесточен, был введен режим ЧС, который продлился до мая 2016 года, и был отменен спустя некоторое время после ввода в эксплуатацию энергомоста.

Считать ущерб, нанесенный Крыму энергоблокадой, власти республики начали минувшей осенью. Предварительно заявлялось о 5 млрд рублей.

А весной 2024 года Общественная палата РК сформировала иск в Верховный Суд РК с требованием признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова. Заявленная сумма превышает 3 трлн 448 млрд рублей.

Сегодня спикер Госсовета РК Владимир Константинов сообщил:

«По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании «Укрэнерго» в пользу казны Крыма убытки в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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