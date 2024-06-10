Крым теряет позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов

Крым потерял несколько позиций в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2023 года. Исследование провели эксперты РИА Рейтинг по данным Росстата, Минфина, Казначейства и Центробнака.

Анализ велся по четырем группам: показатели масштаба экономики, показатели эффективности экономики, а также показатели бюджетной сферы и показатели соцсферы.

На первом этапе рассчитывался рейтинговый балл региона по каждому показателю, на втором – по группе факторов, на третьем – интегральный рейтинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крым набрал 45,8 балла и занял 43-ую строчку, хотя по итогам 2022 года республика находилась на 38 месте.

А вот положение Севастополя не изменилось, но вряд ли это можно расценивать позитивно: город набрал всего 34,9 балла и остался на 63 позиции.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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