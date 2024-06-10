Раньше не знали? В Крыму внесли в списки для национализации известные туробъекты

В Крыму внесли в списки для национализации еще 110 объектов, принадлежащих спонсорам ВСУ. Об этом заявили в Госсовете РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», своего имущества должны лишится Сусана Джамаладинова (певица Джамала) и экс-премьер Украины Арсений Яценюк, у которых обнаружилась недвижимость в Ялте; нардеп Украины Лидия Котеляк, ее сын Игорь, родственники украинского политика Виталия Хомутынника и другие соседи четы Зеленских в Ливадии, «Холдинговая компания «Киевгорстрой» и так далее.

Национализации подлежат ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель «Бристоль» в Ялте, ПАО «Платинум банк», Центр дельфинотерапии, реабилитации и отдыха в Алуште. Кроме того, выяснилось, что «парк-отель «ПОРТО МАРЕ» осуществляет денежные операции с юридическими лицами, зарегистрированными на Украине, учредителем которых является Вадим Вайспапир – гражданин Украины, поддерживающий преступный киевский режим и спонсирующий ВСУ», – заявили в Госсовете.

Обсуждая новость в соцсетях, крымчане недоумевают: «Получается, десять лет 110 лиц могли использовать имущество и получать прибыль, – пишет telegram-канал ЧКХ. – Остаются и главные вопросы без ответа: сколько еще такого имущества и на сколько лет растянется национализация?»

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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