В Севастополе умудрились перевести в частную собственность участок Херсонеса

В Севастополе вернут в госсобственность участок Херсонеса, ставший частной собственностью.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, в 2011 году некое физическое лицо бесплатно получило в собственность земельный участок площадью 0,10 га на улице Рубежной для индивидуального дачного строительства. В дальнейшем земля несколько перепродавалась и фигурировала в судебных разбирательствах.

Однако участок расположен на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», его приватизация являлась незаконной.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя направила в суд исковое заявление о признании договора купли-продажи недействительным и истребовании земли в собственность государства. Суд иск удовлетворил.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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