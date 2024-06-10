В детском парке Севастополя жестоко избили подростка

В одном из детских парков Севастополя избили подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в воскресенье, 9 июня, около 8 часов вечера в Комсомольском парке.

Две компании выясняли отношения. Рядом случайно оказался 16-летний спортсмен из клуба единоборств «Князь Владимир» – он просто забрал свой рюкзак со скамейки рядом с конфликтующими.

Спустя 20 минут одна из споривших групп увидела парня на выходе из парка, и решив, что он был среди соперников, налетела на него и избила. Спортивная подготовка юноше не помогла – нападавших было не менее десятка. Били его жестоко: сразу несколько человек пинали по раличным частям тела.

«По словам тренера, к счастью, у его воспитанника нет серьезных травм: синяк под глазом и плохо слышит ухо. Заявление в полицию написали», – сообщает telegram-канал «Mash на волне».

«Устанавливаются все обстоятельства и личности участников происшествия. В рамках проверки будут изъяты видеозаписи и опрошены свидетели конфликта, – уточнили в полиции Севастополя. – По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение».

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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