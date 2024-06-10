Мертвые души: украинские предприятия с бронью от мобилизации начали раздувать штаты

Кабмин Украины разрешил бронировать от мобилизации до 100% полицейских и спасателей ГСЧС – соответствующие поправки внесены в постановление правительства.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», забронировать до 100% своих сотрудников так же смогут:
– предприятия ОПК, имеющие контракты для ВСУ и других военных формирований (но только на период действия этих контрактов);
– предприятия электроэнергетического, ядерно-промышленного, угольно-промышленного и нефтегазового комплексов;
– предприятия, ремонтирующие поврежденные объекты энергетического комплекса;
– предприятия, строящие фортификации (тоже только на период действия договора строительства).
Для критических предприятий сроки бронирования увеличили от 6 месяцев до 12 месяцев.
Новая система уже породила новую коррупционную схему, когда на предприятия, имеющие бронь от мобилизации устраивают родственников чиновников, политиков, бизнесменов или просто покупают места за 5-7 тысяч долларов, пишет telegram-канал «Резидент». В штате критических предприятий числятся уже сотни мертвых душ, которые в реальности не работают.
Киев, Платон Ефимчук
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