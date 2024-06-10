На Украине прогнозируют резкий рост цен на хлеб

На Украине прогнозируют существенный рост цен на хлеб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы с электроснабжением, нехватка работников и кризис платежей могут привести к тому, что до конца года продукт №1 может подорожать почти на треть. Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей, директор ООО «Киев Хлеб» Юрий Дученко.

Большинство предприятий хлебной отрасли включены в перечень объектов критической инфраструктуры, которым не должны отключать электроэнергию. Однако в реальности все происходит с точностью до наоборот. В итоге предприятиям приходится использовать электрогенераторы, что отражается на стабильности работы и дальнейшей цене готового продукта.

«Хлебная отрасль потребляет не так много электроэнергии, однако аварийные отключения, отключения вне графика приводят к производству бракованной продукции, выходу из строя оборудования, – говорит Дученко. – Не все заводы могут работать на генераторах. А имеющие должны быть предупреждены, чтобы планово переключить производство на аварийную работу на 2-3 часа, не больше. Ситуация уже привела к дефициту мощностей, ведь есть заводы, которые не могут восстановить оборудование из-за блэкаутов».

Но даже если отключения электроэнергии происходит по графику, технологический цикл все равно нарушается: если света нет 2 часа, график выпечки хлеба смещается на 8 часов.

При этом в себестоимости хлеба простой рецептуры при стандартном энергоснабжении на электричество приходится 50 копеек, а при производстве этого же хлеба на генераторе – 1,5 гривен.

Вторая проблема отрасли – бронирование сотрудников. Из-за нехватки людей некоторые заводы вынуждены менять график работы, а также корректировать объемы и ассортимент производства в сторону сокращения. Кроме того, сейчас критически важны работники, которым сложно найти замену.

Остро стоит проблема с отсутствием зерна второго и третьего класса, в итоге мука поднялась в цене на 25% – 30%.

Наконец, разрушает отрасль кризис платежей за уже поставленную хлебобулочную продукцию в торговлю и ВСУ. В итоге сами хлебопеки не могут своевременно оплатить сырье и энергоносители, выдавать зарплату. А еще нужно приобрести генераторы и горючее. В таких условиях ни о модернизации, ни о развитии производства речи не идет.

Таким образом, резюмирует Дученко, уже сейчас есть все предпосылки к тому, что хлеб сначала подорожает на 10%, а в следующие несколько месяцев его цена вырастет еще на 20%.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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