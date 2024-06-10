В МЧС Крыма назвали пять самых опасных мест полуострова

С начала текущего года крымские спасатели оказали помощь 54 туристам, пострадавшим в лесах и горах. По словам начальник поисково-спасательной группы части горной поисково-спасательной Специализированного отряда ГУ МЧС России по РК Михаил Миненко, главной причиной происшествий становится излишняя самоуверенность, когда люди выходят на сложные маршруты неподготовленными, в неподходящей экипировке, в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее часто происшествия с туристами случаются на горе Бойко в Бахчисарайском районе, в районе Долгоруковской яйлы и Демирджи, на плато Ай-Петри. А первое место среди самых опасных мест Крыма занимает гора Сокол в Новом свете.

«Гора Сокол – лидер по количеству травмирующихся туристов, поскольку подняться по красивой тропе не представляет труда, а вот спуститься сложно – сыпучий грунт и неправильная, чаще всего пляжная обувь, делают свое дело», – цитирует Миненко КИА, добавляя, что главной ошибкой многих людей становится чрезмерная уверенность в своих силах, невнимательность и рассеянность.

Симферополь, Лиана Макоба

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