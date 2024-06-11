В крымском селе прогремел взрыв, есть погибшие

Жительница Красногвардейского района Крыма погибла накануне своего дня рождения. Трагедия произошла в селе Колодезном.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 66-летняя пенсионерка почувствовала запах гари, он шел от баллона во дворе дома. Баллон от перегрева уже загорался, поэтому его хранили в холодильнике. НО и это не помогло.

«Хозяйка вышла потушить огонь. В этот момент и прозвучал взрыв. Выбило окно, частично разрушилась стена дома, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Женщина скончалась до приезда скорой помощи».

Обсуждая ситуацию в соцсетях, крымчане отмечают, что использование баллонного газа в условиях крымской жары весьма опасно. И сетуют, что еще далеко не все населенные пункты полуострова газифицированы. «Алупка до сих пор без газа, и Симеиз», – пишут они.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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