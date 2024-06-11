В Крыму дикий кабан терроризует семью на ее собственном подворье

В Бахчисарае дикий кабан повадился ходить на частное подворье. Хозяйка территории опасается за своих детей.

«К нам уже на протяжении двух, а может и больше недель приходит во двор дикий огромный кабан. Разорвал сетку забора. У меня дети гуляют во дворе, я очень боюсь, что кабан может напасть», – рассказала крымчанка в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за помощью женщина обратилась к местным охотникам. Но те сообщили, что отстреливать кабана нельзя. Не совсем понятно, почему, так как с 1 июня в Крыму разрешена охота на взрослых самцов кабана из засады или с охотничьей вышки.

Бахчисарай, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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