СК взял на контроль дело об избиении мигрантами севастопольского подростка

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту избиения подростка в детском парке.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в воскресенье, 9 июня, около 8 часов вечера в Комсомольском парке.

Две компании выясняли отношения. Рядом случайно оказался 16-летний спортсмен из клуба единоборств «Князь Владимир» – он просто забрал свой рюкзак со скамейки рядом с конфликтующими. Спустя 20 минут одна из споривших групп увидела парня на выходе из парка, и решив, что он был среди соперников, налетела на него и избила. Спортивная подготовка юноше не помогла – нападавших было не менее десятка. Били его жестоко: сразу несколько человек пинали по различным частям тела.

«В социальных сетях распространена информация о причинении телесных повреждений жителю Севастополя выходцами из Средней Азии. По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. доложить о ходе процессуальной проверки», – сообщили в ведомстве.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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