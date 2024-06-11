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Вторник, 11 июня 2024, 15:06 мск

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В одном из детских садов Крыма избили ребенка

В одном из детских садов Симферополя избили ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, организована проверка информации, выявленной в ходе мониторинга телеграмм-каналов.

Мама девочки сообщает, что сотрудница дошкольного учреждения вывела ее дочь в коридор, ударила по спине и оставила плачущей в темной раздевалке. Заявление матери подтверждается опубликованным видео.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, следствием будет дана оценка действиям данного сотрудника и в целом – руководству дошкольного учреждения», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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