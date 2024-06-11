В одном из детских садов Крыма избили ребенка

В одном из детских садов Симферополя избили ребенка.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, организована проверка информации, выявленной в ходе мониторинга телеграмм-каналов.
Мама девочки сообщает, что сотрудница дошкольного учреждения вывела ее дочь в коридор, ударила по спине и оставила плачущей в темной раздевалке. Заявление матери подтверждается опубликованным видео.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, следствием будет дана оценка действиям данного сотрудника и в целом – руководству дошкольного учреждения», – сообщили в ведомстве.
Симферополь, Лиана Макоба
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