Крым обеспечен водой минимум на год

Несмотря на сокращение объема воды в крымских водохранилищах, поводов для беспокойства пока нет. Об этом заявили в пресс-службе Государственном комитете Республики Крым по водному хозяйству и мелиорации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день общая наполняемость водохранилищ полуострова составляет около 260 млн кубометров.

Этих объемов хватит, чтобы в полном объеме снабжать водой население и экономический сектор более года. И это без учета нового притока в водохранилища.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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