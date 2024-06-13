Санатории юга России на фоне спроса существенно подняли цены

Санатории Крыма в текущем сезоне ожидают загрузку в районе 50% – 90%. В каждом учреждении утверждают, что показатели бронирования превышают прошлогодние.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается, что рост составит от 10% до 30%. Однако на полную загрузку рассчитывают немногие. Остальные ссылаются на внешние и внутренние обстоятельства страны. «Основные сложности с приростом туристического потока возникают из-за ситуации в соседнем государстве. Помимо этого, есть неудобства с прибытием в санатории из отдаленных регионов страны, так как отсутствует авиатранспортное сообщение и число поездов не всегда покрывает запрос со стороны желающих путешествовать», – пишет РБК.

Отметим, что у соседей – в Краснодарском крае и Ростовской области ожидают 100%-ную санаториев.

На этом фоне практические все санатории юга России существенно подняли цены на услуги – в среднем, на 10% – 25%. Повышение объясняют увеличением расходов на коммунальные услуги, зарплату, расходные материалы.

В Крыму, несмотря на проблемы с загрузкой, цены тоже растут: по оценкам экспертов, стоимость размещения в отелях и санаториях уровня 3 – 4 звезды поднялась на 28%.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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