Мигрантов, избивших в Севастополе подростка, выдворят из России

В Севастополе установили участников нападения на подростка в детском парке.

Как уже сообщал «Новый День», Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в воскресенье, 9 июня, около 8 часов вечера в Комсомольском парке.

Две компании выясняли отношения. Рядом случайно оказался 16-летний спортсмен из клуба единоборств «Князь Владимир» – он просто забрал свой рюкзак со скамейки рядом с конфликтующими. Спустя 20 минут одна из споривших групп увидела парня на выходе из парка, и решив, что он был среди соперников, налетела на него и избила. Спортивная подготовка юноше не помогла – нападавших было не менее десятка. Били его жестоко: сразу несколько человек пинали по различным частям тела.

«Оперативниками уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю установлены все участники конфликта, произошедшего в детском парке и доставлены в отдел полиции для разбирательства, – сообщили в ведомстве. – Пятеро из них оказались гражданами государства Центральной Азии, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации.

В отношении нелегальных мигрантов сотрудниками полиции составлены административные материалы по ч. 1 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

По материалам, собранным полицейскими, Ленинским районным судом принято решение о назначении наказания в виде штрафа с принудительным административным выдворением с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан в отношении четверых иностранцев, ещё по одному нелегальному мигранту материалы проверки переданы в следственный орган для принятия процессуального решения».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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