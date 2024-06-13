Крымчанин умудрился дважды продать один и тот же участок

Житель Бахчисарайского района умудрился дважды продать один и тот же земельный участок.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, в 2009 году мужчина продал землю, получив деньги в полном объеме. Через 11 лет он запросил архивную копию госакта на этот же земельный участок от 2008 года. На основе этого документ он зарегистрировал за собой права собственности. А потом снова продал участок.

Афера вскрылась. Мужчину признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Бахчисарай, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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