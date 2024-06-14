Пятилетний крымчанин может умереть, так как Минздрав РК не обеспечивает его лекарством

Пятилетний житель Крыма с тяжелой формой эпилепсии может умереть, потому что республиканский Минздрав не обеспечивает его лекарством.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мальчику в 2 года поставили диагноз синдром Драве. Единственный препарат, который может помочь, – «Диакомит Стирипентол». В России не зарегистрирован, купить его невозможно, единственный вариант – только получить через Минздрав.

Отец судился с крымским ведомством и выиграл – два года ребенку выдавали спасительное лекарство. Мальчику стало лучше, родители больше не дежурили ночами под реанимацией. Но с начала 2024 года препарата нет, его даже не поставили в закупку, хотя все документы у семьи есть.

«Папа малыша обращался ко всем: получал одни отписки. Нам в Минздраве сообщили, что уже начали закупку «Диакомита», а на время его отсутствия родителям предложили госпитализировать ребенка, – пишет telegram-канал «Mash на волне».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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