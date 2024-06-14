В Крыму начался суд по иску о праве крымчан на компенсацию вреда от водной блокады

В Верховном суде Крыма состоялось первое заседание по иску о праве крымчан на компенсацию морального вреда, причиненного водной блокадой полуострова.

Как уже сообщал «Новый День», летом 2023 года Госсовет РК подал в республиканский Арбитражный суд иск к Украине за организацию водной блокады. Первоначальная сумма предъявленных претензий превысила 152 миллиарда рублей. В октябре суд иск удовлетворил.

Следом был подан иск о признании пострадавшими от водной блокады не только государство, предприятия и компании, но и крымчан, как частных лиц, и взыскать с Украины в их пользу компенсаций до 200 тысяч рублей на каждого. Ответчиками являются министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов Украины. В суде было заявлено, что ответчики надлежащим образом извещены об иске через Министерство иностранных дел РФ.

Сегодня состоялось первое заседание по существу. Суд принял решение привлечь в качестве сторон, кроме Совета министров, органа исполнительной власти, Государственный совет, министерство ЖКХ, ГУП «Вода Крыма» и прокуратуру Республики Крым.

Процесс проходит в закрытом режиме. Напомним, ранее в Госсовете РК заявили, что общей ущерб от энергетической и водной блокад полуострова превышает 14 млн рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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