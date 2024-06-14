Из Севастополя выдворяют 25 иностранцев

В Севастополе провели операцию по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение нескольких дней выявлено 140 административных правонарушений в сфере миграции, наложено административных штрафов на общую сумму 259 тысяч рублей.

Кроме того, принято решение о выдворении 25 иностранцев: 13 из них – принудительно, с помещением в Центры временного содержания иностранных граждан в других регионах, 12 – «в форме самостоятельного контролируемого выдворения», то есть покинуть РФ они должны самостоятельно.

Пока это решение выполнили лишь 8 иностранцев.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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