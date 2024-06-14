На Крым обрушатся суперливни

Крымчан предупредили о резком ухудшении метеоусловий. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к полуострову приближается холодный фронт с высотной циклонической депрессией. Он полностью накроет полуостров к ночи на субботу и задержится минимум на двое суток.

Циклон принесет с собой ливневые дожди: «Например, за субботу на Симферополь обрушится 88% от всей месячной нормы или 46 литров дождевой воды на один квадратный метр, – предупредил Тишковец. – Все это будет сопровождаться грозами, шквалистым ветром, местами с градом».

Воскресенье, 16 июня, тоже обещает быть ненастным. Дожди пойдут на убыль в начале следующей недели.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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