Курбан-байрам: в Крыму не будут резать баранов на территории мечетей

В Крыму во время праздника Курбан-байрама не будут резать баранов на территории мечетей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году мусульманский праздник жертвоприношения отмечается с 16 по 20 июня. Одним из главных обрядов праздника является приношение в жертву барана.

В Госкомветеринарии Крыма напоминают: во время проведения традиционного религиозного обряда нужно помнить о безопасности и правилах боя, первичной переработки мяса, а также о правилах обращения с биоотходами – остатками убоя, трупами животных. Ветеринарное законодательство запрещает захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты.

«Мы контактируем с муфтием Крыма и территориальными структурами. На территориях мечети мы готовы установить соответствующие баки, но было принято решение что на территории мечети резать баранов не будут», – цитирует КИА председатель государственного комитета ветеринарии Валерий Иванов.

В ведомстве обещают установить специальные баки для утилизации биоотходов в местах компактного проживания мусульман.

Отмечается, что в 2024 году существенно снизилось количество закупаемых перед праздником животных. Возможно, это связано с ростом цен на баранов.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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